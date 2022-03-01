Bergen ve Annesinin Öyküsü Yüreklere Dokunacak

Sezonun en merakla beklenen filmi Bergen’in senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz, yönetmenliğini Mehmet Binay ve M. Caner Alper üstlendi. Zengin oyuncu kadrosu ve performansları ile uzun süre konuşulacak Bergen filmi, müzik tarihine geçen sesi ve konservatuvardan başlayan şarkı söyleme tutkusuyla efsane sanatçılar arasına girmiş Belgin Sarılmışer’in hayatını konu alıyor. 04 Mart 2022 Cuma günü sinemaseverlerle buluşacak Bergen’de Farah Zeynep Abdullah’la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran başrolleri paylaşıyor.

Basın Bülteni

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