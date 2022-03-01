Christopher Jenkins’in yönettiği ve Jim Gaffigan, Zendaya, Lance Lim ile Greg Proops’in oynadığı Neşeli Kanatlar: Büyük Göç (Duck Duck Goose), 18 Mart 2022’de CJ ENM dağıtımıyla Sinehane Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Peng, tüm zamanını yaklaşan göç için pratik yaparak geçiren bir kazdır. Bir gün yere yakın uçarken, Chao ve Chi adında iki ördek yavrusuna çarpar. Ördeklerin sürüden ayrılmasına neden olur ve onlarla ilgilenmek zorunda kalır. Başlarda bu durumdan rahatsız olsa da zamanla yavru ördeklerle arasında beklenmedik bir bağ kuran Peng, Chao ve Chi sayesinde koşulsuz sevginin ne demek olduğunu öğrenir.