Sahavet Ahsen Kaçulu’nun yönettiği ve Feyza Temel, Pusat Pirinçci, Rüzgar Yıldız, Mert Yaran ile Emre Temel’in oynadığı Sihirli Orman: Peri Kraliçesi, 25 Mart 2022’de Skypic Film dağıtımıyla Skypic Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Nazlı, Burak ve Emre yanlışlıkla girdikleri büyük ormanın sihirli olduğunu fark ederler. Ormandan çıkmanın tek yolunun ise Kraliçe Peri’yi buradan kurtarmak olduğunu anlayan Nazlı, Burak ve Emre bir yandan kötü peri Heta’dan kaçarken deniz kızları, cüceler, haydutlar ve muhafızlar ile tarifsiz, büyük ve heyecanlı bir maceraya atılırlar. Kahramanlarımız Kraliçe Peri’yi kurtarabilecekler midir?