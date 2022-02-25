Gürgen Öz: Çocuk Filmlerini Önemsiyorum

Afacanlar: İş Başa Düştü gösterime giren son sinema filminde, Serhat karakterini canlandıran Gürgen Öz, “Çocuk filmlerine önem veriyorum. Onların hayal gücünü besliyor. Kızım doğduktan sonra Türkiye’deki çocuk kitaplarını, animasyonları, çizgi filmleri ve çocuk filmlerini daha bir dikkatle inceler oldum ve yurt dışına kıyasla üretimin ve içerik kalitesinin daha sınırlı olduğunu gördüm. Daha çok örneğe ihtiyaç var. Çeşitlilik lazım. Çocukların ufku içerik ve tasarım olarak kaliteli kitaplar ve animasyonlarla gelişiyor. Verilen mesajlar da önemli. Bu bağlamda bu projeyi de çok değerli buluyorum. Mesajlarını güzel veren ve ihtiyaç duyulan bir proje.” dedi.

Basın Bülteni

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