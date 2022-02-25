04 – 06 Mart 2022 tarihlerinde Manisa’nın Akhisar ilçesinde gerçekleşecek olan Akhisar Kadın Filmleri Günleri’nin programı yayınlandı. 08 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, 6 film, 5 yönetmen ve 1 yapımcıyı Akhisarlı seyirci ile buluşturacak olan Akhisar Kadın Filmleri Günleri, 12 – 13 Mart tarihlerinde gerçekleşecek çevrimiçi panel ve atölye ile de etkinliklerini tamamlayacak. Akhisar Sinema Derneği tarafından düzenlenen Akhisar Kadın Filmleri Günleri, 4 belgesel, 2 kurmaca film olmak üzere 6 filmi bir araya getirirken gösterimlere Akhisar Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi ev sahipliği yapacak.

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