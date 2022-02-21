28 Şubat – 06 Mart 2022 Sinematek / Sinema Evi Film Gösterimleri

Sinematek / Sinema Evi, Onat Kutlar Sinema Salonu’nda gösterimlere devam ediyor. 31 Nisan’a kadar sürecek programda Luis Bunuel Retrospektifi’nin yanı sıra, Mark Cousins Seçkisi, Türkiye’den Belgeseller ve Filmkoop ile Bağımsız Türkiye Sineması’nın öne çıkan filmleri yer alıyor. Sinematek / Sinema Evi’nde bu hafta gösterilecek filmler arasında Ayşegül Selenga Taşkent’in Ovacık belgeseli, Luis Bunuel’in Gündüz Güzeli, Bir Suçlunun Yaşamı, Nazarin, Bir Endülüs Köpeği ve Altın Çağ filmleri, Nitesh Tiwari’nin Dangal filmi, Tufan Taştan’ın Sen Ben Lenin filmi ve Apichatpong Weerasethakul’un yönettiği Saltanatın Mezarlığı filmi yer alıyor.

Altın Çağ (L’age d’or)



Bir Endülüs Köpeği (Un Chien Andalou)



Bir Suçlunun Yaşamı (Ensayo de un Crimen)



Dangal

Gündüz Güzeli (Belle de Jour)

Nazarin

Ovacık

Saltanatın Mezarlığı (Rak ti Khon Kaen)



Sen Ben Lenin