Atilla Dorsay’ın Yılmaz Güney Kitabı, Yenilenmiş Baskısıyla Raflarda

Atilla Dorsay’ın Yılmaz Güney Kitabı’nın yeni baskısı Puslu Yayıncılık’tan çıktı. Yılmaz Güney’i hapishane yıllarında da ziyaret eden Dorsay’ın kitabı, sekiz bölümden, Umutlu Sinema Yılları; Bir Hapislikten Öbürüne; İçerdeki Yıllar; 12 Eylül’e Doğru; İmralı’da Son Konuşma; Gerçek Olan Film: Yol ve Kaçış; Öldük, Ölümden Bir Şeyler Umarak ve Birkaç Önemli Belge adlı bölümlerden oluşuyor. Dorsay, eski baskılara yeni bölümler eklendiğine de işaret ettiği kitabı için, “Yıllar sonra yeniden basıyoruz, ama bu 2000’lere dek gelen bir ilk kitap olacak. Sonrasını bir ikinci ciltte toplayacağız. Yeter ki siz okurların bu müstesna kadere olan ilgileri tükenmesin.” şeklinde konuşuyor.