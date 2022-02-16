Soygun Oyunu: Büyük Vurgun’un Galası Yapıldı

AD yapımcılığında Ali Doğançay’ın yazıp yönettiği, Burak Sevinç, Sercan Badur, Selim Bayraktar, Bülent Alkış, Gürkan Deniz Akhanlı, Yağmur Ün, Seren Deniz Yalçın’ın rol aldığı polisiye komedi filmi Soygun Oyunu: Büyük Vurgun’un galası Levent Cinemaximum Kanyon Sineması’nda gerçekleşti. Filmin galasına, yönetmen ve oyuncuların yanı sıra, sanat ve cemiyet hayatından da ünlü isimler katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan filmin oyuncularının ortak söylemi pandemi öncesinde çektikleri filmin vizyona girmesinden duydukları memnuniyeti dile getirmek oldu. Filmi bir an önce izlemek istedikleri söyleyen oyuncular aylar sonra bir arada olmaktan duydukları mutluluğu da paylaştılar. Soygun Oyunu: Büyük Vurgun, 18 Şubat’ta tüm Türkiye’de vizyona giriyor.

Basın Bülteni

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Selim Bayraktar



Burak Sevinç



Seren Deniz Yalçın



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