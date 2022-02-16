Fenomen ve Oyuncu Ömür Özdemir’in İkinci Kitabı Yapamazsın Dediler Yapamadım, Samimi Hikâyelerden Oluşuyor

İlk kitabı Fazla Şaapma’dan sonra Ömür Özdemir, Yapamazsın Dediler Yapamadım ile yazarlığa devam ediyor. Oyuncu ve sosyal medya fenomeni kimliği ile tanınan Ömer Özdemir, beyazperdeye yansıyan ilk kitabından sonra yeni kitabıyla yeniden okuyucunun karşısına çıkıyor. Yapamazsın Dediler Yapamadım, Özdemir’in hayatından birtakım anları okuyucuya sunuyor. Başından geçen kötü olayları kaleme alan Özdemir, ilk kitabının film olmasının ardından hayatının güzelleşeceğini düşünürken Covid ile birlikte kendini yeniden kitap yazarken buluyor. Sinema sektörünün durma noktasına gelmesi ile hayalleri yarım kalan yazar, okuyucuya öğüt de veriyor: “Dediğimi yap yaptığımı yapma.”