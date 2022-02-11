Alternatif Kısa’da Şubat Ayında Animasyon Seçkisi Var

Alternatif Kısa, Şubat ayında animasyon seçkisi ile yapılıyor. Şimdiye kadar pek çok filmi ve yönetmeni ağırlayan etkinlikte bu ay animasyonun farklı tekniklerine ve farklı konularına sahip 5 film izleyiciyle buluşuyor. İstanbul etkinliğinde etkinlik konuğu Canlandıranlar Derneği Başkanı Berat İlk olacak, her filmin ardından Berat İlk’le sohbet edilecek. İzmir etkinliğinde ise Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Canlandırma Film Tasarımı Bölümü’nden Markus Berger ile canlandırma filmler hakkında sohbet edilecek.