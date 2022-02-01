Yeşilçam’ın Erkek Fatma’sı, Anadolu Kadınına Hayat Vermişti

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hale Yaylalı, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz usta oyuncu sanatçı Fatma Girik, filmleri ve Türk sinemasındaki yeri ve önemine ilişkin değerlendirmede bulundu, Yaylalı, Fatma Girik, Türkan Şoray, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit için “Yorumladıkları fedakâr, gururlu, ahlâklı, cefakâr Türk kadını karakterleri halk tarafından o denli sevilmiştir ki izleyici onları Türk sinemasının ‘dört yapraklı yonca’sı olarak kabul etmiştir.” dedi.

Filiz Akın – Türkan Şoray – Hülya Koçyiğit – Fatma Girik

