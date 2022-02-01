Matt Reeves’in yönettiği ve Robert Pattinson, Andy Serkis, Jeffrey Wright ile Zoe Kravitz’in oynadığı The Batman, 04 Mart 2022’de Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bir katil, Gotham’ın seçkinlerini hedef aldığında, bir dizi şifreli ipucu, dünyanın en büyük dedektifini yeraltı dünyasını soruşturmaya gönderir. Batman burada Selina Kyle (Kedikadın), Oswald Cobblepot (Penguen), Carmine Falcone ve Edward Nashton (Bilmececi) gibi karakterlerle karşılaşır. Kanıtlar ve failin planlarının ölçeği netleşirken, Batman yeni ilişkiler kurmalı ve Gotham’da gücün ve yolsuzluğun kötüye kullanılmasına adalet getirmelidir.