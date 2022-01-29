Klondike, Sundance Film Festivali’nden En İyi Yönetmen Ödülü ile Döndü

Ukrayna – Türkiye yapımı Klondike filmi ilk gösterimini gerçekleştirdiği Sundance Film Festivali’nden En İyi Yönetmen ödülü aldı; filmin yönetmeni Maryna Er Gorbach’ı En İyi Yönetmen ödülüne layık görüldü. Jüri gerekçeli kararını “Titizlikle oturtulmuş kadrajları, zarifçe örülmüş hikâyesi ve oyuncuların performansıyla izleyene hayat veren, dünya paramparça olurken yaptığımız seçimler hakkında bir film.” olarak açıkladı. Yönetmeni Gorbach ise konuşmasında ekibe, oyunculara, filmi destekleyen kurumlara, filmi izleyip yorumlar yazan seyircilere teşekkür ederken, Ukrayna’da yaşanan işgalin bitmesini ve hak ettikleri huzurlu günleri yaşamayı umduğunu da sözlerine ekledi.

Basın Bülteni

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