Diler Saraç’ı Kaybettik

Sinemamızın sevilen karakter oyuncularından Diler Saraç, 28 Ocak 2022 Cuma günü hayatını kaybetti. 1937 yılında İzmir’de doğan Saraç, 1962 yılında Ses Dergisi’nin artist yarışmasına katılarak oyunculuğa başladı, Aşka Karşı Gelinmez filmiyle sinemaya geçti. Pisi Pisi filmindeki rolüyle 13. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı. Kısmetin En Güzeli, Çocuk Hırsızı Cafer, Gümüş Gerdanlık, Makber, Bir Kadın Kayboldu, Kördüğüm, Cemil, Vurun Kahpeye, Kapıcılar Kralı, Baba Bizi Eversene, Memleketim, Yaz Bekarı gibi sinema filmlerinde rol aldı. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.