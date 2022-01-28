Malazgirt 1071, 11 Şubat 2022’de Sinemalarda

Türklere Anadolu’yu vatan yapan 1071 Malazgirt savaşı tarihte ilk defa Malazgirt 1071: Bizans’ın Kıyameti adlı filmle beyazperdeye taşınıyor. 2506 Sinema ve TRT ortak yapımı olan baş yapıt, Bilal Kalyoncu ve Özgür Bakar’ın yönetmenliğinde Cengiz Coşkun, Vildan Atasever, Haluk Piyes, Caner Kurtaran, Hasan Küçükçetin, Ulaş İnan Torun, Edip Zeydan, Mehmet Çelik. Ali Düşenkalkar gibi usta oyuncuların varlığında hayat buldu. Çekimleri 7 hafta süren filmin, büyük bir çoğunluğu Konya’da kameraya alındı. CGV Mars Dağıtım aracılığı ile sinemaseverlerle buluşacak olan kostüme tarihi film, Türkiye’de alışılagelmiş tüm savaş filmleri algısını değiştirmeye geliyor.