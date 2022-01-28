Pubg Mobile & Örümcek Adam İşbirliği İçin New York’ta Şahane Bir Işık Gösterisine İmza Atıldı

Örümcek Adam, geçtiğimiz günlerde New York semalarında ağ atarken görüntülendi. Sony Pictures’ın dünya çapında gösterim rekorları kıran ve sadece sinemalarda gösterilen filmi Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminin, V1.8 güncellemesiyle Pubg Mobile’a eklenmesi New York’ta muhteşem bir ışık gösterisiyle kutlandı. Pubg Mobile’ın Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok temalı modu 14 Şubat tarihine kadar kullanılabiliyor.

Basın Bülteni

Gösteriyi izlemek için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.