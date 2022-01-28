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Pubg Mobile & Örümcek Adam İşbirliği İçin New York’ta Şahane Bir Işık Gösterisine İmza Atıldı

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Örümcek Adam, geçtiğimiz günlerde New York semalarında ağ atarken görüntülendi. Sony Pictures’ın dünya çapında gösterim rekorları kıran ve sadece sinemalarda gösterilen filmi Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filminin, V1.8 güncellemesiyle Pubg Mobile’a eklenmesi New York’ta muhteşem bir ışık gösterisiyle kutlandı. Pubg Mobile’ın Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok temalı modu 14 Şubat tarihine kadar kullanılabiliyor.

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  • Gösteriyi izlemek için tıklayınız.
  • Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

  • Örümcek Adam, Pubg Mobile Erangel'e Giriş Yaptı

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