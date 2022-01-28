Burçlar Filminin Fragmanı Yayınlandı

Zodyak’ın 12 burcunu bir aşk hikâyesinde buluşturan Burçlar filmi; renkli oyuncu kadrosu ve astrolojiye getirdiği eğlenceli bakış açısıyla gökyüzünün büyülü dünyasını sinema perdesine taşıyacak. Yönetmenliğini Devrim Yalçın’ın yaptığı, senaryosunu filmin yapımcılığını da üstlenen Ebru Erten’in yazdığı Burçlar’ın fragmanı yayınlandı. 11 Şubat’ta izleyicilerin karşısına çıkacak film, yıldızların hareketlerinin aşk hayatını nasıl etkilediğini komik bir dille anlatıyor. Fragmanda her gün farklı bir burcun özelliğini taşıyan Burcu ve onu etkilemeye çalışan Sinan’ın trajikomik halleri yüzleri gülümsetirken “Burçlar Masası”nın hamleleri merak uyandırıyor.

Basın Bülteni

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