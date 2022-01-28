Didem Şahin’i Kaybettik

Belgesel film yönetmeni Didem Şahin, 27 Ocak 2022 Perşembe günü hayatını kaybetti. Almanya’da doğan Şahin, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo TV ve Sinema Bölümü’nden mezun olduktan sonra, İngiltere’ye giderek Birkbeck Üniversitesi’nde senaryo eğitimi aldı. Benim Ali Sami Yen’im, Lady Muhtar, Ebola’nın Gölgesinde, Acı Tatlı, Beyrut’a Gittiğimi Anneme Söylemeyin belgeselleriyle hatırlanan Şahin’in cenazesi, 28 Ocak günü Florya Basınköy Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Küçükçekmece Mezarlığı’na defnedilecek. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.