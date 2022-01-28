İzmir Sinema Bülteni Ocak 2022 Yayınlandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in film yapımı ve görsel içerik üretimlerinin İzmir’de yapılmasında kolaylaştırıcılık sağlanması amacıyla kurulan İzmir Sinema Ofisi’nin Destek Ağı çalışmaları genişleyerek devam ediyor. Ulusal ve uluslararası film yapımları için İzmir’in cazibesinin artırılması ile İzmir’in destinasyon imajına olumlu katkı sağlaması hedefleniyor. Hem sinema sektörüne hem de İzmir’in kültür ve turizm ekonomisine katkılar sunacak olan Destek Ağı Protokolü çerçevesinde, İzmir’de film çekmek isteyenlere çekim mekânı tespiti, teknik ekipman, kostüm, konaklama, catering vb. konularda ortak destek sunulacak.