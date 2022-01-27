Sabırsızlık Zamanı, Glasgow Film Festivali’nde

Oyuncu ve yönetmen Aydın Orak’ın yazıp yönettiği Sabırsızlık Zamanı filmi dünyanın en önemli film festivallerinden Glawgow Film Festivali’ne seçildi. Film, festival kapsamında 09 ve 10 Mart 2022 tarihlerinde yönetmen Aydın Orak ve film ekibinin katılımıyla United Kingdom prömiyeri olarak seyircilerle buluşacak. Sabırsızlık Zamanı festivale katılan tek Türkiye yapımı film oldu. Dünya prömiyerini geçtiğimiz aylarda 37. Warsaw International Film Festivali’nde yapan film, sinemamızın dünyadaki görünürlüğüne katkı sunmaya devam ediyor.

Basın Bülteni

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