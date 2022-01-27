Audrey Diwan’ın yönettiği ve Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami ile Pio Marmai’nin oynadığı Kürtaj (L’evenement – Happening), 04 Şubat 2022’de Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Fransa’da kürtajın yasal olmadığı 1963 yılında, hamileliğini bitirmeye çalışan bir genç kadının hikâyesini anlatan film didaktik olmamayı başaran sert ve düşündürücü bir dram. İstediği okulu kazanıp yaşadığı şehirden çıkabilmek için sınavlara hazırlanan Anne, beklenmedik bir şekilde hamile kalınca yasal olmadığı için gizlice kürtaj olmak için çeşitli yolları dener, bir şekilde yardımına koşacak birini bulmaya çalışır.