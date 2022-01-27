İnsanlık Ay’ın Karanlık Yüzüyle Tanışacak

2012, Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit, Yarından Sonra ve Godzilla gibi görkemli filmlerde imzası bulunan Roland Emmerich, bu kez Moonfall ile sinemaseverleri etkisi altına alacak. Ay’ın yörüngesinden çıkıp Dünya’ya çarpmasının nasıl bir felâket yaratabileceğini en gerçekçi biçimde beyazperde aktaran Moonfall, 04 Şubat’ta vizyona giriyor. 150 milyon dolarlık bütçesiyle, 2022’nin en merak edilen bilim kurgu filmi Moonfall efektleri ve prodüksiyonuyla sinema perdesinde görsel bir şölen meydana getirecek. Filmin oyuncu kadrosunda Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Pena, Donald Sutherland gibi yıldız isimlerin yer alıyor.

Basın Bülteni

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