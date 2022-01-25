Gişe Lideri, Kesişme: İyi ki Varsın Eren’e Eskişehir’de Söyleşili Özel Gösterim

Vizyona girdiği ilk günden itibaren ülkemizde ve yurtdışında büyük ilgi gören Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmine yurdun dört bir yanında özel gösterimler düzenleniyor. Filmin bir özel gösterimi de dün (24 Ocak 2022 Pazartesi) Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yerleşkesi Sinema Anadolu Salonu’nda yapıldı. Kesişme: İyi ki Varsın Eren filminin başrol oyuncuları Rahman Beşel, Mutlunur Lafçı ve Kemal Balıbaş’ın katıldığı özel gösterim büyük ilgi gördü.

Basın Bülteni

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Kemal Balıbaş – Rahman Beşel – Mutlunur Lafçı



Mutlunur Lafçı



Mutlunur Lafçı – Rahman Beşel – Kemal Balıbaş



Rahman Beşel

