Klondike, Dünya Prömiyerini Sundance Film Festivali’nde Gerçekleştirdi

Bu yıl 20 – 30 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenen Sundance Film Festivali’nde Klondike filminin online galası yapıldı. Festivale Ukrayna – Kiev’deki bir sinema salonundan eş zamanlı olarak katılan film ekibi, gösterim sonrası Amerikalı sinemaseverlerle soru cevap bölümüne de katıldı. Ukrayna Devlet Film Ajansı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve 12 Punto TRT Senaryo Günleri ortak yapımı Klondike basından büyük övgü aldı.

Basın Bülteni

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