5. Denizbank İlk Senaryo İlk Film Yarışması, Filmim Vizyonda Bölümü ile Seçilen Yapımları Vizyona Taşıyor

DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması, senaristlere destek olmak amacıyla önemli bir yeniliğe imza atıyor; daha önce vizyonda kendine yer bulamamış sinemacıların Filmim Vizyonda kategorisinde yarışmasına olanak sağlıyor. Kaliteli yapımlara, ihtiyaç duydukları dağıtım desteğini sağlayarak daha geniş kitlelere ulaşmalarını hedefleyen yarışmaya başvurular başladı. Bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmaya, çekimleri 01 Ocak 2020 tarihinden sonra bitmiş Türk yapımı ve uzun metrajlı kurmaca, belgesel, deneysel ya da animasyon filmler katılabilecek.

Basın Bülteni

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