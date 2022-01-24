Yapımcı Yalçın Çoban ve Yönetmen İbrahim Bülbül, kadına şiddete tepki için bir araya geldiler. Başrollerinde Hüseyin Elmalıpınar ve Seher Terzi’nin oynadığı Kârım adlı kısa film hayatın gerçeklerini görsel anlatımla işlerken, “insan düşünmeli” teması ile izleyenlere olayları başka bir bakış açısından gösteriyor. Filmde şiddetin bir silsile olduğunu vurgulayan filmin yönetmeni İbrahim Bülbül, küçük bir olayın şiddete maruz kalan insan kadar aile içindekilere nasıl bir travma miras bırakabileceğini de işledi. Yalçın Çoban ve İbrahim Bülbül “Bu kısa filmi herhangi bir beklentiyle yapmadık, bitmeyen bir yaraya karşı çıkmak istedik; sanatla uğraşan tepkisini sanatıyla verir.” dediler.