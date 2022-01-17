İstanbul Modern Sinema’da Türkiye’den Yepyeni Filmler: Biz de Varız 10 Yaşında

İstanbul Modern Sinema’nın Biz de Varız programı 10. yılında geçtiğimiz yılın öne çıkan 9 filmini izleyiciyle buluşuyor. Çevrimiçi ve ücretsiz gerçekleşecek programda 2021 yılında festivallerden ödüllerle dönen Türkiye’den filmler yer alıyor. Seçkide Fikret Reyhan’ın ikinci filmi Çatlak, tür filmi Cemil Şov, dünyaca ünlü müzik yapımcıları Ertegün kardeşlerin dünya müzik tarihine de etki eden caz macerasını anlatan belgesel Kapıyı Açık Bırak ve Tunç Şahin’in çevrimiçi olarak dünya prömiyerini yapacağı İnsanlar İkiye Ayrılır filmi de yer alıyor.

Acı ve Tatlı



Cemil Şov

Çatlak

Gölgeler İçinde

İnsanlar İkiye Ayrılır

Kapıyı Açık Bırak



Okul Tıraşı

Yeniden Leyla



Zin ve Ali’nin Hikâyesi