Stiletto’nun Festival Yürüyüşü Londra ve Dublin’de Devam Ediyor

Can Merdan Doğan’ın yazıp yönettiği, geçen yılın çok konuşulan kısa filmlerinden Stiletto, festival yolculuğuna Londra ve Dublin’de devam ediyor. Yapımcılığını Erkan Taşkıran’ın üstlendiği ve Almanya – Türkiye ortak yapımı olan film, Cuma günü Londra’da başlayacak ve BAFTA (İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi) yeterliğine sahip olmasıyla da dünyanın önemli kısa film festivallerinden Londra Kısa Film Festivali’nde gösterilecek.

Basın Bülteni

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