Bir Bob’s Burgers Filmi’nin İlk Fragmanı, Afişi ve Filme Dair Görselleri Yayınlandı

Uzun süre boyunca TV dizisi olarak beğeni toplayan ve şimdi sinemaya uyarlanan 20th Century Studios’tan Bir Bob’s Burgers Filmi’nin ilk fragmanı, afişi ve filmden bazı görselleri yayınlandı. Uzun soluklu Emmy ödüllü televizyon dizisinden ilham alınan müzikal bir komedi – gizem – macera temalı animasyon filminin hikâyesi, patlayan bir su borusunun Bob’s Burgers’ın hemen önünde devasa bir çukur oluşturmasından sonra girişi kapaması ve Belcher’ların başarılı bir yaz için yaptıkları tüm planların mahvolması ile başlıyor. Bob ve Linda işi ayakta tutmak için mücadele ederken, çocuklar da ailelerinin restoranını kurtarabilecek bir gizemi çözmeye çalışırlar.

Basın Bülteni

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