41. İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülleri Belirlendi

İstanbul Film Festivali Sinema Onur Ödülleri’nin sahipleri belirlendi. Onur Ödülleri bu yıl Meral Çetinkaya ile Gülsen Tuncer’e 07 Nisan gecesi yapılacak açılış töreninde sunulacak. Meral Çetinkaya 1969’dan başlayarak çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Rol aldığı filmler arasında Bir Yudum Sevgi, Uçurtmayı Vurmasınlar, Denize Hançer Düştü, Eylül Fırtınası, Herşeye Rağmen, Vizontele, Karanlıktakiler, Mutluluk, Mucize, Ayla, Sibel, Babaannem sayılabilir. 1945 yılında Adana’da doğan Gülsen Tuncer’in rol aldığı filmler arasında On Kadın, Sinema Bir Mucizedir, Düğün, Berdel, A Ay, İpekçe, At, Gramofon Avrat, Afife Jale, Fatmagül’ün Suçu Ne gibi filmler var.
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