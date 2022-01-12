Berk Aygül’ün yönettiği ve Fatih Paşalı, Sebahat Adalar, Doğancan Küçükağa ile Galip Akın’ın oynadığı İblis: Karanlığın Sahibi, 11 Şubat 2022’de CJ ENM dağıtımıyla Pr. Medya tarafından vizyona çıkarılıyor.

Film, ulaştığı definenin cinler tarafından sahipli olması sonucunda çıkmaza giren Levent’in kendini ve ailesini bu durumdan kurtulmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Bulunan defineyle birlikte bir cin Levent’in oğlu Mustafa’ya musallat olur. Levent, oğlunu bu durumdan kurtarmak için yollar arar ve bir tavsiye üzerine oğlunu bu işten kurtarabilecek Aysel ile tanışır. Ancak musallat olan cini hapsedebilecekleri bir beden gerekmektedir.