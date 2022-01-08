Kıspet Filmi Uluslararası Festivallere Girmeye Hazırlanıyor

Yağlı güreşlerin tanınabilmesi ve geniş kitlelerce anlaşılabilmesi için Yapımcı Yönetmen Harun Korkmaz tarafından hayata geçirilen Kıspet kısa filminin çekimleri tamamlandı. Film, eski başpehlivan babasının güreşten uzak tutmak için çok uğraştığı Hamza’nın pehlivan olma sürecini anlatıyor. Harun Korkmaz, “Yaklaşık 4 yıl öncesinde, ata sporumuz yağlı güreşlerin çok daha geniş kitlelerce de anlaşılabilmesi adına film projemizin hazırlıklarına başladık. Bu süreçte, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğümüzün destekleri de oldukça büyük oldu. Bu anlamda, filmimizin uluslararası birçok festivalde ilgiyle karşılanacağına dair inancımız tam.” diye konuştu.

Basın Bülteni

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