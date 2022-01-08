Benden Ne Olur? 14 Ocak’ta Vizyonda, Aslı T. Kızmaz Hem Yazdı Hem Oynadı

Yönetmeliğini Murat Şenöy’ün yaptığı, Benden Ne Olur? filmi 14 Ocak’ta sinemalarda seyirciyle buluşacak. Aslı T. Kızmaz’ın çok satanlar listesinde uzun süre zirvede yer alan kitabından Müge Öztürk’le birlikte sinemaya uyarladığı 21. yüzyılın modern kadınının eğlenceli maceralarını perdeye taşıyacak film Hazal Kaya’nın canlandırdığı Sertab Bal’ın hikâyesiyle seyirciye bol bol kahkaha attıracak. Orijinal hikâyenin yaratıcısı Aslı T. Kızmaz, Benden Ne Olur?’da küçük ama kritik bir rol üstlenerek kamera karşısına da geçti. Filmde ünlü bir talk şov sunucusunu canlandıran Kızmaz bu filmle birlikte yazar, influncer, menajer ve ajans sahibi şapkalarına bir de oyunculuk ekledi.

Basın Bülteni

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