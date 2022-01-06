TRT Ortak Yapımı Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas’ın Galası Gerçekleştirildi

TRT ve TUSAŞ ortak yapımı Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas adlı animasyon filmin İstanbul galası gerçekleşti. Galada, filmin yapımcısı Murat Kaya, Yönetmeni Sinan Güngör, filmin şarkısını seslendiren Manga grubunun solisti Ferman Akgül, yerli animasyon sektörünün temsilcileri, sinema, TV ve lisans sektörü yöneticileri, gazeteciler, Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinin temsilcileri, çocuk vakıfları ve dernek temsilcileri gibi sektörün önemli isimleri de etkinlikte katılımcı olarak yerlerini aldı.

Basın Bülteni

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Mehmet Zaid Sobacı (TRT Genel Müdürü)



Murat Kaya – Mehmet Zaid Sobacı – Atilla Doğan

(TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı)



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