Ödüllü Belgesel Yönetmeni Ertuğrul Karslıoğlu’nun Hayatı ve Mesleki Yaşamı Kitap Oldu

Ödüllü belgesel yönetmeni Ertuğrul Karslıoğlu’nun hayatı ve mesleki yaşamı iki öğretim görevlisi Şirvan Güneri ve Özcan Gürbüz’ün hazırladığı Ertuğrul Karslıoğlu Kitabı adlı kitapta bir araya geldi. Birçok önemli belgesel filme imza atan değerli yönetmeni dostları anılarıyla anlatırken, yönetmenin eserlerini alanında uzman isimler yorumladı. Beykoz Üniversitesi tarafından basımı ve yayını üstlenilen kitap, belgesel sinemaya gönül verenlerin ve geleceğin genç belgeselcilerinin yararlanacağı değerli bir kaynak kitap olma özelliğini de taşıyor.