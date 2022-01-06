Ünlü Aktör Onur Tuna Genç Kızların Sevgilisi Dizi Yıldızı Soner Güler Rolünde

Murat Şenöy’ün yönettiği, Benden Ne Olur?, 14 Ocak Cuma günü sinemalarda sinemaseverlerle buluşuyor. Film, 21. yüzyılın modern kadının en eğlenceli temsilcisi Sertab Bal’ın (Hazal Kaya) birbirinden komik ve tanıdık maceralarını sinema salonlarına getirecek. Benden Ne Olur?’da Sertab’ın kalbini çalarak hayatını alt üst eden çapkın aktör Soner Güler rolünde ise yakışıklı oyuncu Onur Tuna seyirci karşısına çıkacak. Onur Tuna, filmdeki rolünü şu sözlerle anlattı: “Bu rol, özgür ve tatlı bir kadının günümüz dünyasındaki yolculuğunun duraklarından biri benim için. Doğru zamanda birbirlerine ayna olmuş iki deli insan var. Soner, Sertab’ın hikâyesindeki çok önemli pasörlerden biri.”

Basın Bülteni

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