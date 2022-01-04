Elif Güçkıran İddialı Geliyor

Bugüne kadar yer aldığı projelerle isminden sıkça söz ettiren Elif Güçkıran, çok güzel bir sinema filmi için kamera karşısına geçti. Bir dede ile lösemi hastası torununun hayat hikâyesinin işlendiği filmde, torun karakterinin annesini canlandıran güzel oyuncu, büyülü güzelliğiyle de dikkat çekiyor. 18 Mart 2022’de vizyona girecek olan filmde Halil Ergün, Erkan Petekkaya, Ali Kürşat Uzun, Cem Kılıç, Turgay Tanülkü gibi bir birinden başarılı isimlerle kamera karşısına geçen güzel oyuncu, filmde sergilediği başarılı performansıyla yönetmeninden tam not aldı. Büyük bir bütçeyle çekilen Dedemin Gözyaşları 2022’nin en iddialı yapımlarından biri olmaya aday.

Basın Bülteni

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