Don’t Look Up’ın Yönetmeni Adam McKay Altyazı’ya Konuştu

Son dönemin konuşulan filmlerinden Don’t Look Up’la birlikte, Altyazı Dergisi keskin bir tür olarak politik hicvin imkânlarını gözden geçiriyor. Filmin yönetmeni Adam McKay ile yapılmış teferruatlı bir söyleşiyi de içeren dosya, Milos Forman’ın Koşun İtfaiyeciler’inden (Horí, ma Panenko), Paul Verhoeven’ın Yıldız Gemisi Askerleri’ne (Starship Troopers); Senegal Cevheri’nden (Xala),, Yeşilçam klasiği Selamsız Bandosu’na; kaos şaheseri Yeraltı’dan (Underground), absürdün zaferi Bükreş’in Doğusu’na (A Fost Sau n-a Fost?); ayrıca Billy Wilder, Nagisa Oshima gibi büyük ustaların yaklaşımlarına değinen on bir yazıdan oluşuyor.