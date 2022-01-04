Büşra Pekin’in Seslendirdiği İki Şarkıyla Dilberay Filminin Yeni Fragman Yayınlandı

Çocukluğundan itibaren yaşadığı acılara, sefalete ve şiddete Allah vergisi sesinden kuvvet alarak dayanan, böylece Türkiye’nin sevgilisi olmayı başaran Dilber Ay’ın keder dolu hayatını anlatan Dilberay filminden yeni fragman internet ortamında yayına verildi. Sanatçıyı canlandıran Büşra Pekin’in sesinden iki unutulmaz Dilber Ay şarkısı da filmden görüntüler eşliğinde fragmanda izleyicilerle buluşuyor. Merakla beklenen film, 04 Şubat Cuma günü sinemalarda vizyona giriyor.

Basın Bülteni

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