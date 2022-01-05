Ediz Hun’dan Çocuk Oyunculara Mesaj: Hepsini Çok Özledim

21 Ocak 2022 Cuma günü sinemalarda gösterime girecek olan, Şöhretler Okulu’nda özlediğimiz, sevilen usta oyuncu Ediz Hun, Türkiye’nin sevilen çocuk oyuncuları Nisa Sofiya Aksongur, Revna Çolak, Ada Şahin Doruk Yılmaz, Beren Şenol, Baran Tuğra Genç, Çınar Yükçeker, Metehan Parıltı ve Cemre Demircan gibi isimlerle kamera karşısına geçti. Yeşilçam’ın dev ismi, günümüzün ünlü çocuk oyuncularıyla çalışmayı oldukça değerli bulduğunu söyledi.

Basın Bülteni

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