Ali Kaan Çelik’i Kaybettik

Adana sinemacılarından, Çelik, Arıplex Reşatbey ve Arıplex Cemalpaşa Sineması sahibi Ali Kaan Çelik, 31 Aralık 2021 Cuma günü 54 yaşında pandemi nedeniyle hayatını kaybetti. Ali Kaan Çelik, Adana’nın en köklü sinemalarından Arı Sineması’nı 1996 yılında satın alarak Arıplex Reşatbey adıyla çalıştırmaya başladı. 1999 yılında ise beş salonlu Arıplex Cemalpaşa Sineması’nı Gazipaşa Bulvarı, Vali Yolu’nda hizmete sundu. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.



Arıplexx Cemalpaşa Sineması, Seyhan, Adana



Arıplex Reşatbey Sineması, Adana



Çelik Sineması, Adana

