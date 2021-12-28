Yılın Beklenen Dram Filmi Dedemin Gözyaşları’nın Teaser’i Çıktı

Duayen oyuncu Halil Ergün, saçını kazıttı. 18 Mart 2022’de sinema izleyicisi ile buluşacak olan Dedemin Gözyaşları’nda Kemal dedeyi oynayan Ergün, yılın en iyi dram filmiyle yine gönüllere taht kuracak. Filmde oğlu ve gelinini trafik kazasında kaybettikten sonra kendisine emanet kalan 28unun saçlarının döküldüğünü fark eden Kemal dede onun lösemi hastası olduğunu öğrenince üzülmemesi için birlikte oyun gibi kurgulayarak berbere gidip birlikte saçlarını kestiriyorlar.

Basın Bülteni

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