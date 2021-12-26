Soygun Oyunu: Büyük Vurgun Geliyor

Yapımcılığını AD Yapım’ın üstlendiği Ali Doğançay’ın senaryosunu yazıp yönettiğini de üstlendiği Soygun Oyunu: Büyük Vurgun filmi 18 Şubat 2022 Cuma günü sinemalarda gösterime giriyor. Burak Sevinç, Sercan Badur, Selim Bayraktar, Bülent Alkış, Gürkan Deniz Akhanlı, Yağmur Ün ve Seren Deniz Yalçın’ın rol aldığı film iki yakın arkadaş, Ali ve Okan’ın girdikleri bir soygun oyununda başlarından geçenleri beyazperdeye getiren bir polisiye komedi filmi. Film, kahramanların yaşadığı macerayı bize büyük bir puzzle şeklinde sunarken, olaylar iki kahramanın kazanmaları gereken, kazanırken de sevdiklerini tehlikeye attıkları bir oyuna dönüştüğünü gösteriyor.

Basın Bülteni

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