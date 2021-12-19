Ali Murat Altınmeşe’yi Kaybettik

Halk müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe’nin büyük oğlu Ali Murat Altınmeşe, 19 Aralık 2021 Pazar günü hayatını kaybetti. 42 yaşındaki Ali Murat Altınmeşe’nin kaldığı apartmanın 11. katından düştüğü ve cansız bedeninin, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldığı bildirildi. Ali Murat Altınmeşe, 2015 yılı yapımı Alibaba ve 7 Cüceler ve 2014 yılı yapımı Bir Don Juan Öldürmek adlı sinema filmlerinde ve son olarak Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı adlı TV dizisinde rol aldı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.