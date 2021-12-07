Şeytani (Yönetmen: Neill Blomkamp)

Neill Blomkamp’ın yönettiği ve Carly Pope, Nathalie Boltt, Chris William Martin ile Michael J. Rogers’in oynadığı Seytani (Demonic), 10 Aralık 2021’de CJ ENM dağıtımıyla BG Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Annesi Angela’nın işlediği cinayetler yüzünden hayatı alt üst olan Carly, yaşanan olayları hiçbir zaman unutamamıştır. Esrarengiz bir telefonun ardından Angela’nın doğa üstü olayları inceleyen ve kökeni Vatikan’a kadar uzanan bir klinikte olduğunu öğrenir. Geliştirilen bir simülasyon teknolojisi sayesinde insan zihnini inceleyerek, bilinçaltıyla bağlantı kurabilen bu kişiler Carly’e gerçek suçluyu bulmak ve annesini aklamak istediklerini söylerler.