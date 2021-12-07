Kehanet: Ayasofya, 17 Aralık’ta Vizyonda

17 Aralık’ta vizyona girme hazırlığı yapan Fatih Hasanoğlu’nun yönettiği Kehanet: Ayasofya, Pandemi’de sete çıkan ilk film olma özelliği taşıyor. Film, tüm dünyayı etkisi altına alan yüzyılın felâketine gönderme yapıyor. Kuran-ı Kerim’de yer alan Müddessir suresinde “Sekar’ın ne olduğunu sen ne bileceksin? Geride bir şey koymaz, bırakmaz. Derileri kavurur. Üzerinde on dokuz vardır.” şeklinde geçen Sekar’ın, Covid 19 olup olmayacağından ilham alınarak çekildi.

Basın Bülteni

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