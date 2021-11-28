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7. Âlemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali’nde Kazananlar Belli Oldu

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22 – 27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen 7. Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali’nin dün akşam (27 Kasım) Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan ödül töreninde kazanan isimler belli oldu. Pandemi kurallarına uygun gerçekleştirilen festivalin ödül törenine T. C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Siyer Vakfı Başkanı Muhammed Emir Yıldırım, sponsor kuruluşlar, film ekipleri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

  • Basın Bülteni
  • Ödül törenini izlemek için tıklayınız.
  • Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ahmet Misbah Demircan

Aikol Norlanbek Uulu – Reshad Strik

Atalay Taşdiken – Bilal Çimrin

Cemil Nazlı

Muhammed Emin Yıldırım

Nazif Tunç – Yasin Öztürk

Oliver Laxe

Sibel Eraslan – Natalia Darvina

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