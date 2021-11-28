7. Âlemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali’nde Kazananlar Belli Oldu

22 – 27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen 7. Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali’nin dün akşam (27 Kasım) Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan ödül töreninde kazanan isimler belli oldu. Pandemi kurallarına uygun gerçekleştirilen festivalin ödül törenine T. C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Siyer Vakfı Başkanı Muhammed Emir Yıldırım, sponsor kuruluşlar, film ekipleri, basın mensupları ve davetliler katıldı.

Basın Bülteni

Ödül törenini izlemek için tıklayınız.

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ahmet Misbah Demircan



Aikol Norlanbek Uulu – Reshad Strik



Atalay Taşdiken – Bilal Çimrin



Cemil Nazlı



Muhammed Emin Yıldırım



Nazif Tunç – Yasin Öztürk



Oliver Laxe



Sibel Eraslan – Natalia Darvina

