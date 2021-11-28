7. Âlemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali’nde Kazananlar Belli Oldu

22 – 27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen 7. Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali’nin dün akşam (27 Kasım) Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan ödül töreninde kazanan isimler belli oldu. Pandemi kurallarına uygun gerçekleştirilen festivalin ödül törenine T. C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Siyer Vakfı Başkanı Muhammed Emir Yıldırım, sponsor kuruluşlar, film ekipleri, basın mensupları ve davetliler katıldı.
- Basın Bülteni
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Aikol Norlanbek Uulu – Reshad Strik
Atalay Taşdiken – Bilal Çimrin