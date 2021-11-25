Türkiye’nin Oscar Adayı: Bağlılık: Hasan

Semih Kaplanoğlu’nun yönettiği ve Umut Karadağ, Filiz Bozok, Gökhan Azlağ ile Ayşe Günyüz Demirci’nin oynadığı Bağlılık: Hasan, Türkiye’nin Oscar aday adayı olarak seçildi. Geçimini baba mirası meyve bahçesi ve tarlasından sağlayan Hasan, tarlasının tam ortasına dikilmek istenen elektrik direğinden kurtulmaya çalışırken, Hacca gidişi yaklaştıkça geçmişine doğru bir arayışa çıkar. 2010 yılında Bal filmiyle Berlin’den Altın Ayı ve 2017 yılında Buğday filmiyle 30. Tokyo Film Festivali’nden En İyi film Ödülü ile dönen Semih Kaplanoğlu, Bağlılık: Hasan filminin Dünya prömiyerini 2021 yılında 75. Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış Bölümü’nde gerçekleştirdi.

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