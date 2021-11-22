CineDerin Sinemaları, Ankara Bilkent Center’da Açılıyor

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri de sinema sektörü. Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen sinema salonları kapanmıştı. Artık gerekli tedbirler alındığı sürece sinema salonlarında filmler izlenebiliyor fakat olumsuz ekonomik etkileri hâlâ devam ediyor. Böyle bir dönemde sinema salonu işletmek büyük bir özveri gerektiriyor. Sinemaya olan inancını kaybetmeyip bu özveriyi gösteren sinemasever yatırımcıları görmek hepimiz için çok değerli. Bu anlamda sektöre girmeye karar veren, sinemaseverlere kaliteyi, konforu ve kusursuz hizmeti sunmayı vadeden CineDerin Sinemaları, 26 Kasım’da Ankara Bilkent Center’da açılıyor.