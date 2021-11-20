Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Kore Kültür Merkezi ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ortak ev sahipliği ve Avustralya Büyükelçiliği, Meksika Büyükelçiliği ve Endonezya Büyükelçiliği’nin işbirliği ile 24 – 28 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenen MIKTA Film Haftası başlıyor. Ankara Cinemaximum Panora Sineması’nda yapılacak etkinlikte ilk olarak yönetmenliğini Cem Özay’ın üstlendiği Türk filmi Af gösterilecek. Etkinlikte ayrıca Avustralya filmi The Dressmaker, Meksika filmi Noche de Fuego, Türk filmi Mavzer, Endonezya filmi Sultan Agung, Kore filmi Escape from Mogadishu ve Kore filmi Operation Chromite gösterilecek.